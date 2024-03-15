عاملان صنعا الفارق.. كتيبة تشابي ألونسو تنجو من كسر سلسلتهم التاريخية

استطاع فريق باير ليفركوزن الألماني في مشهد درامي، أن يحافظ على رقمه القياسي ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

حقق باير ليفركوزن انتصارًا مثيرًا، على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ 16 من البطولة، على الرغم من تأخره بفارق هدفين في ملعبه.

كان الفريق الألماني على حافة الخروج من الدوري الأوروبي، ولكنه نجا من الهزيمة في مباراة الذهاب بنهاية مثيرة، حيث قام باستعادة تأخره وتحقيق تعادل تاريخي ضد فريق كاراباج بعد تسجيله هدفين في الدقيقتين 72 و90+3.

وبينما كانت المباراة تتجه للأشواط الإضافية، نجح فريق ليفركوزن في الفوز بفضل هدف باتريك شيك في الدقيقة90+7، وبهذا الانتصار الجدير، استمرت سلسلة لا هزيمة في جميع المسابقات منذ بداية موسم 2023-2024.

الربع الساعة الأخيرة بالمباراة

الغريب في الأمر أن هذه الحالة لم تكن غير عادية بالنسبة لفريق ليفركوزن، حيث سبق لهم أن تجنبوا الهزيمة في الدوري الألماني في عدة مناسبات سابقة خلال الربع الأخير من المباراة، وقد لعب هذا العامل دورا هاما في سلسلتهم الجارية من المباريات دون هزيمة.

كانت البداية أمام فريق بايرن ميونخ، في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، حيث كان فريق ليفركوزن مهددًا بالخسارة بنتيجة 1-2 بعد تلقي هدف في الدقيقة 86، لكن الفريق الضيف استطاع تجنب الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+4.

باير ليفركوزن

أمام بروسيا دورتموند، تمكن ليفركوزن من تجنب الخسارة في الجولة 13، بنفس الطريقة أمام العملاق البفاري، كان الفريق متأخر بهدف على أرضه حتى الدقيقة 79، ولكن عادت كتيبة ألونسو بتسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بتعادل 1-1.

في المباراة ضد لايبزيج في الجولة 18، كان فريق ليفركوزن متخلفًا بنتيجة 1-2، ولكنه تمكن من تفادي الهزيمة وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2.

تكرر هذا السيناريو في مختلف البطولات على مدى حوالي 9 مباريات، منها مواجهات مع أوجسبورج وهايدنهايم في الدوري، بالإضافة إلى مواجهة مع كاراباج في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، ومواجهة مع شتوتجارت في كأس ألمانيا.

بدلاء ليفركوزن سلاح تشابي ألونسو

عامل آخر شارك في نجاح فريق باير ليفركوزن على المستوى الأوروبي، وهي دكة البدلاء التي تُعد بمثابة "الورقة الرابحة"، مما يكشف سر الانتصارات في الدقائق الأخيرة.

حسبما أشارت إحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن بدلاء باير ليفركوزن ساهموا في 10 أهداف مع الفريق، خلال الموسم الحالي في الدوري الأوروبي، من خلال تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.

باير ليفركوزن

وبهذا الرقم، يتفوق ليفركوزن على جميع الأندية الأوروبية هذا الموسم، سواء في الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا أو دوري المؤتمر، من حيث قدرة الاحتياطيين على تأثير النتائج.

باير ليفركوزن مفاجأة الدوري الألماني

يُعد باير ليفركوزن هو الفريق الوحيد، الذي لم يخسر في أي من البطولات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، بعد خوض 25 جولة من الدوري الألماني، حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 4.

ويحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب في السنوات الـ 11 الماضية، مما يعني اقتراب ألونسو من خطف اللقب من البافاري والفوز به للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ألونسو

وكسر باير ليفركوزن الرقم القياسي السابق للبفاري، في عدم الخسارة في تاريخ الأندية الألمانية بجميع المسابقات، حيث وصل الفريق حتى الآن إلى 37 مباراة متتالية دون هزيمة، وكان الرقم القياسي السابق لبايرن ميونخ، هو 32 مباراة دون خسارة تحت قيادة هانز فليك بين 2019 و2020.

وسيحتاج باير ليفركوزن للمحافظة على سلسلة انتصاراته، في ثلاث مباريات إضافية في الدوري الألماني، من أجل معادلة الرقم القياسي لبايرن ميونخ، الذي أبقى سجله خاليا من الهزائم لمدة 28 مباراة في موسم 2013-2014.