تحدي خاص بين محرز ورونالدو في قمة الدوري السعودي

يستضيف نادي أهلي جدة، نادي النصر السعودي على ملعبهم في قمة الأسبوع الـ 24 من دوري السعودي، في مباراة التي قد تشهد صراعًا خاصًا بين محرز وكرستيانو رونالدو.

ويُعد البعض أن هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة لنصر، للحفاظ على فرصته في المنافسة على اللقب المحلي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، متأخرًا بـ 12 نقطة عن الهلال المتصدر برصيد 65 نقطة.

في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر وبفارق 18 نقطة عن الهلال الذي يتصدر الترتيب.

صراع خاص بين محرز ورونالدو

وتشهد المواجهة بين النصر والأهلي، صراعًا خاصًا بين محرز ورونالدو، حيث يُراهن كل فريق على قدرات، اللاعبين لتحديد الفائز والفوز بالنقاط الثلاثة.

كرستيانو رونالدو

يمتلك صاروخ ماديرا إحصاءات مذهلة في هذا الموسم، حيث شارك في 21 مباراة في الدوري السعودي وسجل 22 هدفا، ويتصدر قائمة الهدافين حاليا، بالإضافة إلى صناعته 9 تمريرات حاسمة.

وخاض محرز 23 مباراة في دوري هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

إلى جانب محرز ورونالدو، تضم القائمة كل من الفريقين نجومًا كبارًا، مثل ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا في صفوف النصر، بالإضافة إلى وجود لاعبين بحجم إدواردو ميندي وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسي في صفوف الأهلي.

نتيجة الدور الأول بين الفريقين

شهدت مبااة الدور الأول بين الفريقين، مشاركة محرز ورونالدو كأساسيين، وتمكن النصر من التفوق على ضيفه الأهلي بنتيجة 4-3، في واحدة من أكثر مباريات هذا الموسم إثارة وقوة.

محرز

وتمكن كرستيانو في تلك المباراة من تسجيل هدفين لصالح النصر، بينما تمكن محرز من تسجيل هدف لصالح الأهلي من ضربة جزاء.

نتائج وأرقام الفريقين في الدوري السعودي

لعب النصر 23 مباراة في الدوري السعودي حتى الآن، حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات، ليجمع 53 نقطة، وسجل لاعبيه 65 هدفًا بينما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.

على الجانب الأخر، يتفوق الأهلي على النصر في الدفاع، حيث سجل في مرماه 24 هدفًا فقط، ولكنه يواجه صعوبة في الهجوم بسبب تسجيله 49 هدفًا فقط، وحصد 47 نقطة من خلال 14 انتصارًا و5 تعادلات و4 هزائم.