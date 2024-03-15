تبحث الأمهات على وصفات مفيدة لصحة المعدة لتحضرها على مائدة فطار رمضان لذا تفكر في تحضير بعض أطباق الشوربة الشهية بجانب الوصفات الاساسية.

ويعد تحضير طبق شوربة العدس والقرع من الأطباق المفيدة لصحة المعدة لانه يلينها ويعطيها الدفء المطلوب طول اليوم.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس والقرع لإفطار رمضان بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بودرة الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- بهارات راس الحانوت : ملعقة كبيرة

- القرع : 1 حبة (مقشر ومقطع إلى قطع بحجم 2 سم)

- عدس أحمر : ربع كوب

- مرق خضار : ليتر (ساخن)

- كزبرة خضراء : ضمة (ضمة صغيرة مفرومة، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم)

طريقة التحضير

يسخن الزيت في قدر على نار متوسطة إلى عالية، يُقلى البصل مع قليل من الملح لمدة 8 دقائق أو حتى يكتسب طراوة ولوناً مكرملاً.

يُضاف الثوم والفلفل الحار ورأس الحانوت، ويُقلب لمدة دقيقة أخرى.

يضاف القرع والعدس، ويصب فوقهما المرق ويبهر حسب الذوق.

يُغلى المزيج ثم تخفف الحرارة، ويغطى ويُطهى على نار هادئة لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج العدس والقرع. تخفق الشوربة بالخلاط كهربائي حتى تصبح ناعمة، ثم تبهر حسب الرغبة.

للتقديم: تضاف أوراق الكزبرة وتسكب الشوربة في أوعية.

ملاحظة: يمكن تجميد الشوربة، حيث تنقل إلى أكياس كبيرة قابلة للتجميد، بعد أن تصبح باردة.

وتقدم مع الزعتر والخبز العربي والخبز المحمص المقلي وأوراق الكزبرة الإضافية وشرائح الليمون.