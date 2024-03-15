تحرص الأمهات تحضير أشهي الوصفات المفيدة على مائدة إفطار رمضان يوم الجمعة لكثرة العزومات العائلية.

ويحتل لحم الضأن مكانة هامة بين الأطباق الرئيسية المحببة لدى الكبار والصغار خاصة عندما يتم تحضيرها بأسلوب جديد ومتنوع وبجانب بعض الخضروات الشهية.

واليوم نقدم لكٍ وصفة هامة يمكنك تحضيرها أوقات العزومات العائلية الهامة وهي قطع لحم الضأن المشوية وصلصة البيستو بالنعناع والخضروات المشوية، حضري هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير البيستو :

ورق نعناع : كوب ونصف

بقدونس : ثلاث أرباع الكوب (أوراق طازجة)

صنوبر : ربع كوب (أو الجوز)

رقائق الفلفل الحار : قليل (أحمر)

الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

قشرة ليمون : 2 ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ثلث كوب

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- للخضار المشوية :

البطاطا : 2 حبة

الفاصوليا الخضراء : ربع كوب

البروكولي : نصف كوب

الجزر : ربع كوب

الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

روزماري : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : نصف كوب

- لحم غنم : 3 قطع (كاملة ومنزوعة العظام ومقطعة إلى مربعات كبيرة)

- زيت الزيتون : حسب الحاجة (لدهن قطع لحم الضأن)

طريقة التحضير

في الخلاط أو محضر الطعام، تضاف جميع مكونات الصلصة باستثناء زيت البيستو، ويهرس هذا الخليط مع إضافة الزيت تدريجياً والاستمرار في الخلط حتى الوصول إلى قوام متجانس.

يترك كمية بنصف كوب (125 مل) للتغطية والتغطيس جانباً حتى وقت لاحق.

توضع قطع اللحم في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق، ويسكب فوقها صلصة البيستو. يغلق الكيس ويحرك بلطف حتى يُغطَى لحم الخروف بالصلصة.

توضع في الثلاجة وتنقع لمدة 5 ساعات.؛حيث يمكن نقعها قبل يوم من الطبخ، عندما تصبح جاهزة، يتم تسخين الشواية على حرارة متوسطة إلى عالية (190 درجة مئوية).

يتم إخراج لحم الضأن من التتبيلة، وامسحي الزائد لتجنب احتراقها، لكن تترك التتبيلة على اللحم نفسه. تدهن كل قطعة بكمية صغيرة من زيت الزيتون للمساعدة في منع اللحم من الالتصاق على الشواية مع تتبيل جانبي اللحم بالملح والفلفل.

تفرك الشواية أو يتم رشها بالزيت للمساعدة في منع التصاق اللحم بالشبك. وتوضع القطع مباشرة على الشواية لمدة 4-5 دقائق تقريباً لكل جانب، مع دهنها كل دقيقتين للحصول على درجة متوسطة النضوج أو حسب درجة النضج المرغوبة شخصياً.

تتم إزالة اللحم من الشواية، ووضعه على طبق وتغطيته بورق الألمنيوم بشكل غير محكم. يترك اللحم ليرتاح لمدة 10 دقائق قبل تقديمه مع البيستو المتبقي كصلصة غموس.

يجب غسل جميع الخضروات وتجفيفها بشكل صحيح بعد ذلك، يمكنك تقطيعها وخلطها مع الثوم المفروم والملح وقليل من الفلفل الأسود المطحون وزيت الزيتون وإكليل الجبل في قدر. ثم توضع في الفرن (180 درجة مئوية) لمدة 20 دقيقة، ويمكن وضع البروكلي فقط لمدة 10 دقائق.

نصيحة: عند شواء لحم الخروف على العظم يمكنك تغطية العظام بورق الألمنيوم لمنع احتراقها.