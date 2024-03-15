الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أبو زعبل للصناعات المتخصصة تحتفل بيوم الأسرة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي  محمد عيد بكر، بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ؛ بالاهتمام بالأسرة  و دورها الهام في بناء المجتمع ، قامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) بتنظيم احتفالاً للعاملين بمناسبة عيد الأسرة لتعزيز التواصل و الترابط بين العاملين و أسرهم بالشركة . 

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حيث حرص المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) على الاحتفال بيوم الأسرة  ، و ذلك لدعم العاملين و رفع الروح المعنوية لديهم، وأثناء التكريم أكد  رئيس مجلس إدارة الشركة على حرصه على أهمية الترابط الأسري و تعزيز روح فريق بين العاملين و العمل على حل المشكلات ، لافتاً بأنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية و التثقيفية للعاملين بهدف تنمية قدراتهم و نشر الوعي الثقافي بينهم في مختلف مجالات المعرفة، و أثناء الحفل تم تقديم شهادات تقدير للعاملين المتميزين  ؛ نظراً لما يقدمون من مجهودات داخل الشركة.

و أضاف "بكر" بأنه على هامش الاحتفالية قام المهندس مصطفى عامر بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية و هنأهم بإكتمال مسيرتهم المهنية.

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