أبو زعبل للصناعات المتخصصة تحتفل بيوم الأسرة

صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ؛ بالاهتمام بالأسرة و دورها الهام في بناء المجتمع ، قامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) بتنظيم احتفالاً للعاملين بمناسبة عيد الأسرة لتعزيز التواصل و الترابط بين العاملين و أسرهم بالشركة .

حيث حرص المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) على الاحتفال بيوم الأسرة ، و ذلك لدعم العاملين و رفع الروح المعنوية لديهم، وأثناء التكريم أكد رئيس مجلس إدارة الشركة على حرصه على أهمية الترابط الأسري و تعزيز روح فريق بين العاملين و العمل على حل المشكلات ، لافتاً بأنه تم عقد العديد من الدورات التدريبية و التثقيفية للعاملين بهدف تنمية قدراتهم و نشر الوعي الثقافي بينهم في مختلف مجالات المعرفة، و أثناء الحفل تم تقديم شهادات تقدير للعاملين المتميزين ؛ نظراً لما يقدمون من مجهودات داخل الشركة.

و أضاف "بكر" بأنه على هامش الاحتفالية قام المهندس مصطفى عامر بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية و هنأهم بإكتمال مسيرتهم المهنية.