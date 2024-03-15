سيدات الأهلي يواجهن الزمالك في قمة نارية بدوري اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيرتهن في الزمالك، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ختام بطولة الدوري.

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وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، في الحادية عشرة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها وتقدم عرض جيد في البطولة التي حسمها الفريق قبل نهاية آخر جولتين للدوري.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الشمس، بنتيجة 36-24، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري.

ويذكر أن سيدات يد الأهلي قد حسم لقب بطولة الدوري، عقب فوزه على فريق سموحة بنتيجة 29-26، في المنافسات النهائية لبطولة الدوري العام.