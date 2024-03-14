لاعبة يد الأهلي بعد التتويج بالدوري : شخصية الفريق تظهر في المواعيد الكبرى

قالت ليلى هيثم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، إن شخصية الفريق حسمت لقب الدوري، عقب الفوز على فريق سموحة بنتيجة 29-26، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وأضافت ليلى أن حسم الفريق ببطولة الدوري جاء بعد جهود كبيرة من اللاعبات والجهاز الفني على مدى البطولة، مشيرة إلى أن الروح القتالية كلمة السر في حسم اللقب.

وقالت إن حسم الدوري يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، مؤكدة أن الالتزام بتعليمات محمد عادل، المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.

وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في المنافسة على الفوز بكل البطولات، وأن حسم اللقب كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة