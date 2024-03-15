ليفربول يصطدم بـ أتلانتا في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صدام قوي أمام أتلانتا الإيطالي .

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وكانت قرعة الدوري الأوروبي أقيمت صباح اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية.

وأجريت القرعة بتواجد الفرق المتأهلة وهم : "ليفربول الإنجليزي ، وست هام يونايتد الإنجليزي ، ميلان الإيطالي ، روما الإيطالي ، أتالانتا الإيطالي ، مارسيليا الفرنسي ، باير ليفركوزن الألماني ، بنفيكا البرتغالي.

وفي سياق متصل تواجد الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضمن اللاعبيبن المرشحين لحصد جائزة الأفضل بالجولة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وقاد صلاح الريدز لاكتساح سبارتا براج التشيكي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول كما صنع ثلاثة أهداف أخرين بثلاث تمريرات حاسمة.

ويتنافس على جائزة لاعب الجولة في الدوري الأوروبي كل من : " محمد صلاح ( ليفربول ) ، محمد قدوس ( وست هام ) ، باتريك شيك ( باير ليفركوزن ) ، رافائيل لياو( ميلان ).