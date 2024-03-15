روما يخسر من برايتون ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تلقى فريق روما الإيطالي خسارة من مضيفه برايتون الإنجليزي بهدف، على ملعب بالمر في انجلترا، أمس الخميس، لحساب منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الاوروبي.

سجل داني ويلبيك هدف برايتون فى الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن روما تأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي بناءً على نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي في العاصمة الإيطالية وانتهت برباعية نظيفة لأصحاب الأرض.

وبدأ روما بتشكيل مكون من سفيلار، كريستانتي، نديكا، سبينازولا، بيليجريني، أزمون، شيليك، مانشيني، بالدانزي، بوفي وزاليفسكي.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ظهر غدا الجمعة، في مدينة نيون السويسرية.