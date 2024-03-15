أرقام تاريخية تزين تأهل ليفربول لربع نهائي الدوري الأوروبي

صعد نادي ليفربول الإنجليزي، إلى دور ربع النهائي في بطولة الدوري الأوروبي، بعد تفوقه الكبير على فريق سبارتا براج التشيكي، مساء يوم الخميس.

وتمكن النادي الإنجليزي من تحقيق، انتصارا ساحقا على ضيفه براج بنتيجة 6-1، في مباراة إياب الدور ثمن النهائي من الـ يوروبا ليج.

كما أنه حقق انتصار كبير أيضًا في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، ليتأهل إلى دور الربع النهائي، بفوزه في المجموع النهائي للمباراتين بنتيجة 11-2.

وتمكن ليفربول من تسجيل 4 أهداف متتالية، خلال أول 14 دقيقة، بفضل أهداف داروين نونيز وبوبي كلارك في الدقيقتين السابعة والثامنة.

ثم سجل اللاعب المصري محمد صلاح، الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة، وبعدها أحرز اللاعب الهولندي كودي جاكبو الهدف الرابع بعد أربع دقائق.

ليفربول

وفي الدقيقة 42 من المباراة قبل نهاية الشوط الأول، نجح فيليكو بيرمانشيفيتش في تقليص الفارق لصالح فريق سبارتا براج.

ونجح "الريدز" في تسجيل هدفين في الشوط الثاني من المباراة، عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 48 والثاني كان من قبل جاكبو بعد 7 دقائق، مما جعل الفريق يحقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-1.

أرقام مباراة ليفربول وسبارتا براغ

بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في سبع مواسم متتالية في مختلف المسابقات.

وأصبح فريق ليفربول ثالث فريق إنجليزي يمتلك لاعبين يسجلان 10 أهداف أو أكثر على أرضه في جميع المسابقات هذا الموسم، وهؤلاء اللاعبين هم البرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح.

بالإضافة إلى ذلك، صنع صلاح 3 تمريرات حاسمة، مثلما فعل زميله هيرفي إيليوت في مباراة الذهاب.

محمد صلاح

وعادل محمد صلاح السجل التهديفي لمهاجم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينج هالاند، ليتساوى كل منهما في الصدارة كأكثر اللاعبين تسجيلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية بمجموع 30 هدفاً لكل منهما.

كما أصبح الريدز ثاني أسرع فريق يُسجل 4 أهداف في مباراة أوروبية، خلال 14 دقيقة، بعد تشيلسي الذي حقق نفس الإنجاز ضد جينيس إيش اللوكسمبورجي في 13 دقيقة فقط عام 1971 في كأس الكؤوس الأوروبية.