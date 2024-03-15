رمضان شهر الطاعات..خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

تحت عنوان رمضان شهر الطاعات تناولت خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية اليوم موضوعها

عن فضل شهر رمضان وثواب الصيام والصلاة والقيام وفعل الخيرات.

وشهدت مساجد الاسماعيليه في أول جمعة بشهر رمضان المبارك توافد أعداد كبيرة من المصلين لأداء الصلاة .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه زحام المصلين على أداء الصلاة بمساجد ابو بكر الصديق والمطافي وعلي بن أبي طالب ومسجد الرضوان ومساجد بدر وأبو المجد و الرحمن الرحيم .

وقال الخطباء إن رمضان فرصة عظيمةٌ لِمَن يريدُ أنْ يعودَ إلى ربِّهِ - سبحانه - حيث أن رمضان شهرُ القيامِ ومدارسةِ القرآنِ الكريمِ...رمضان شهر الجود والإحسان .

ووجه الخطباء رسالة للمصلين مفاداها إذا أردتَ اغتنامَ هذا الشهرِ فلا بُدَّ أنْ تضعَ لنفسِكَ خُطةً تسيرُ عليها، وبرنامجًا لا تحيدُ عنهٌ في قراءةِ القرآنِ، وصلةِ الأرحامِ، والصدقةِ وأعمالِ البرِّ، لأنَّ بعضَ الذنوبِ لا يكفرهَا إلّا الصوم، قال ﷺ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» (مسلم)، فلتحرصْ إذا على أنْ تغتنمَ تلك الفرصةَ قبلَ رحيلِكَ عن الحياةِ، وإلّا أينَ أحبابُكَ وإخوانُكَ الذين كانُوا معكَ في رمضانَ الماضِي؟! لقد تركوا الدنيا، وهم الآن بينَ يدي اللهِ، ويتمنَّى الواحدُ منهُم أنْ يرجعَ إلى الدنيا ليصومَ للهِ، أو ليصلِّي ركعةً للهِ، أو ليفتحَ كتابَ اللهِ، أو ليتصدقَ على فقيرٍ، أو ليصلَ رحمَهُ،