طاقم غالاكسي ينتظر نهاية حرب غزة

نحو 117 يوماً مرت على اختطاف جماعة الحوثي لسفينة "غالاكسي ليدر"، يوم 19 نوفمبر الماضي، واقتياد طاقمها الفلبيني نحو الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن إلا أن آمال إطلاق سراحهم تضاءلت منذ نوفمبر الماضي.

وحسب العربية نت، فقد أشار دبلوماسي فلبيني كبير إلى أنه لا يتوقع إطلاق سراحهم حتى تنتهي الحرب في غزة.

وقال إدواردو دي فيغا، مسؤول الشؤون الخارجية الفلبيني الذي يشرف على ملايين العمال المهاجرين "ليس هناك الكثير مما يمكن فعله للتأثير على الحوثيين"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

كما أضاف أن الجواب الوحيد الذي وصلهم من جماعة الحوثي، مفاده أنه لن يطلقوا سراح السفينة وطاقمها حتى تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأردف قائلا: "ربما يطلبون أيضا الاعتراف الرسمي بهم كحكومة يمنية شرعية مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنه أكد أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك".

كذلك أضاف "سيكون من الصعب على أي حكومة أن تعترف بحكومة تهاجم السفن في البحر.. لذلك، لا فائدة من التفاوض حول الرهائن.