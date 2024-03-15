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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة تلقي عمر مرموش عرضا من ليفربول

عمر مرموش
عمر مرموش

رد مايكل ريشكه المدير التقني السابق لنادي لبايرن ميونخ ومدير وكالة CAA للاعبين والمسئولة عن تسويق عمر مرموش، على الأنباء التي ترددت عن تلقي عمر مرموش عرضا من نادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية.

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وقال مايكل رشكه خلال تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عمر مرموش لاعب رائع وممتاز لم أرى مثله منذ فترة طويلة ومن أفضل المهاجمين في الدوري الألماني فهو لاعب ممتاز ومن أفضل اللاعبين في الوقت الحالي ورغم قصر فترته مع فرانكفورت يؤدي مباريات على مستوى عالي من الروعة".

وأضاف: "لدينا خططا جيدة بشأن عمر مرموش وسيكون لديه مستقبلا رائعا.

وعن تلقي مرموش عروض من الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، قال: "اللاعب لديه سوق عالمي مفتوح لا تستطيع أن تستبعد أنه يتلقى عروضا من كل دول العالم وهذا طبيعي فاسمه أصبح عملة ذهبية فهو يحظى بحب مع فرانكفورت".

وأتم: "مرموش لا يمكنك مقارنته مع لاعب أخر حتى مع اللاعبين الألمان فهو لاعب يملك شخصيته الفريدة بمفرده".

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