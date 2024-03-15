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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اجتماع بين لبيب وجوميز اليوم لبحث تراجع النتائج

جوميز ولبيب
جوميز ولبيب

يعقد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة اليوم الجمعة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء من اجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الكروي وكذلك جانب من الملفات الأخري.

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 ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً السبت، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم 7 أبريل المقبل .

وتنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الهزيمة أمام الجونة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الماضي.

 

 

 

 

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