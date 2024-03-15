مجلس الزمالك يدخل فى صدام مع جوميز بسبب الصفقات الجديدة

تحولت الصفقات الجديده التى أبرمها مجلس إدارة نادي الزمالك فى الميركاتو الشتوي بمثابة لغز محير فى ظل عدم إقتناع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكره بعدد منهم حيث أصر على إستبعاد ستة لاعبين فى آخر مباراتين الأهلي فى نهائى كأس مصر والجونه فى الجوله الخامسه عشره لبطولة الدوري دون معرفة الأسباب رغم مشاركتهم فى التدريبات وهم الغينى موتيابا وزياد كمال الذى شفى من الإصابه وشارك فى التدريبات بصوره طبيعيه وسيف فاروق جعفر الذى شارك فى لقاء الإسماعيلي وتم استبداله واستبعده المدير الفني من القائمة التى سافرت إلى المملكه العربيه السعوديه للمشاركه فى نهائى كأس مصر وكذلك لقاء الجونه الذي خسره بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجوله الخامسه عشره لبطولة الدوري الممتاز وأيضا محمد عاطف لاعب خط الوسط القادم من طنطا والذي لم يشارك فى أى مباراه رسميه وأيضا المدافع الفلسطيني ياسر حمد وتردد أن جوميز غير مقتنع بإمكاناته الفنيه وربما يتم الاستغناء عنه أو إعارته نهاية الموسم وأيضا مهاب ياسر القادمه من الداخليه.

وأكدت مصادر أن جوميز ليس مقتنع إلا بأربعة لاعبين من الصفقات الجديدة للزمالك فقط وهم عبد الله السعيد، ومحمد شحاته وناصر ماهر وأحمد حمدى وان كان الأخير حصل على فرصته كامله فى اللقاء الأخير كما أن البرتغالى أكد على أن اللاعبين المتواجدين معه بجانب الرباعى الجديد أفضل من الصفقات التى تم ابرامها بالشتاء الماضى رغم الانتقادات التى كانت توجه إلى المجلس السابق بسبب هذه الصفقات إلا أن جوميز منذ توليه المسؤولية يعتمد عليها بشكل كبير.

ورغم أن المدير الفنى اصطحب هذا الرباعى معه إلى السعودية ضمن قائمة نهائى كأس مصر إلا أنه لم يشرك فى مباراة الأهلي سوي عبد الله السعيد كلاعب أساسي وناصر ماهر دفع به فى منتصف الشوط الثاني.

ودخل مجلس إدارة الزمالك فى صدام مع المدير الفني فى الجلسه التى عقدها معه أمس الأول وكانت المفاجآه أن جوميز أكد أنه ليس مسئولا عن اختيارات مجلس الإداره وأنه لايمكن أن يشرك ٢٢ لاعبا فى المباراه لأن التشكيل ١١ لاعب فقط وأنه يقيس قدرات كل لاعب بحسب مايقدمه فى التدريبات والخطه التى يلعب بها مطالبا بضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقى صريح وظهير أيمن وظهير أيسر فى فترة الإنتقالات الشتويه.

وطلب مجلس الإدارة من المدير الفنى استغلال فترة توقف مسابقة الدوري فى الحكم على اللاعبين المستبعدين من الصفقات الجديده خصوصا أن الفريق مقبل على دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية بلقاء فيوتشر يوم ٣١ مارس الحالي.