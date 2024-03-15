ضبط المتهم بسرقة خزينة شركة شحن وتفريغ بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بسرقة مكتب شحن وتفريغ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ احد مكاتب الشحن والتفريغ بدائرة القسم يفيد سرقة محتويات الخزينة الخاصة بالمكتب .

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إن وراء اتكاب الواقعة «عاطل "له معلومات جنائية"» بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ ،الكائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد مينا عاطف والنقيب إبراهيم خضر والنقيب محمود النجار والنقيب يوسف جعفر والنقيب كريم عباده معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.