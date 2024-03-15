بايرن ميونخ يتحرك لإفساد مُخطط ريال مدريد.. ويؤمن مستقبل نجم فريقه

يستعد بايرن ميونخ الألماني، للإنفاق ميزانية كبيرة لعرقلة خطط ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

ويسعى ريال مدريد إلى ضم اللاعب الكندي الشاب ديفيز بشكل مجاني، حيث ينتهي عقده مع نادي البفاري في نهاية الموسم القادم.

وعلى الرغم من موافقة المرينجي مؤخرًا على شروط التعاقد مع ديفيز، إلا أن بايرن ميونخ لا يزال يصر على الاحتفاظ باللاعب وتجديد عقده.

بايرن ميونخ يسعى لتجديد عقد ألفونسو ديفيز

ووفقًا لصحيفة "بيلد"، بأنه يوجد فرصة لتجديد عقد اللاعب، على الرغم من توقف المحادثات بين الطرفين منذ عدة أشهر، إلا أن النادي الألماني عقد اجتماعًا مع وكيل أعمال ألفونسو ديفيز للوصول إلى اتفاق.

ألفونسو ديفيز

حتى الآن، لا يبدو أن هناك اتفاق قريب المنال، حيث يطالب المدافع الكندي براتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو، بينما عرض النادي البافاري راتبًا بقيمة 14 مليون يورو، وهو مبلغ أعلى بكثير من راتبه الحالي البالغ 9.6 مليون يورو.

ويُعد ألفونسو ديفيز كان هدفًا طويل المدى لريال مدريد، حيث يعتبر مدرب النادي الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدافع الكندي السريع، أحد أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها لحل مشاكل الجهة اليسرى.

ويسعى النادي البافاري لتجديد عقد لاعبه، قبل فقدانه بشكل مجاني، وإذا كان ذلك غير ممكن فسيبيعه بسعر لا يقل عن 70 مليون يورو.

ريال مدريد مستعد لحسم صفقة ولكن بشرط

على الرغم من محاولة ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز، إلا أن الفريق لا يرغب في دفع 70 مليون يورو لإتمام الصفقة، ويسعى للدخول في مفاوضات مع بايرن ميونخ لتخفيض قيمة الانتقال إلى 40 مليون يورو فقط.

ألفونسو ديفيز

وحتى الآن لم يحدد ألفونسو ديفيز مصيره بعد، على الرغم من الشائعات الكثيرة التي تربطه بريال مدريد، الفترة القادمة ستكون مليئة بالتطورات حول تجديد عقده مع نادي بايرن ميونخ، أو قراره بالانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو.