السيسي يحذر من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية (فيديو)

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك جدية كمجتمع دولي لإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وأن يعيشوا بكرامة كبيرة في بلدهم ويديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضونه دون أي ضرر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم الجمعة: أنه يجب بالاعتراف الدولي بفلسطين لتكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأن تعترف بها الدول الكبرى بشكل كامل.

وتابع: "لو تحقق هذا، ورغم المأساة الكبيرة التي عايشناها منذ 5 شهور، إلا ان عزاءنا لما حدث هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد السيسي، على أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا: "القطاع فبه 2.4 مليون إنسان وعدم إدخال المساعدات يؤدي إلى مجاعة".

السيسي يحذر من استخدام الغذاء كسلاح ضد الأبرياء

وتابع: "حذرنا من استخدام الغذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وحرصنا على فتح معبر رفح في كل وقت ومستعدين لإدخال أي حجم من الغذاء للقطاع".

وأوضح أن مصر نفذت إسقاطا جويا للمساعدات على قطاع غزة مع الأشقاء في الإمارات والأردن وقطر وأمريكا وفرنسا، ولكن هذا غير كاف.

تفقد الرئيس السيسي، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.