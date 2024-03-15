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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: معبر رفح مفتوح ونحذر من استخدام الغذاء سلاح ضد غزة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفًا: "القطاع فبه 2.4 مليون إنسان وعدم إدخال المساعدات يؤدي إلى مجاعة".

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السيسي: نحاول وقف ما يحدث من عنف وقتل للأبرياء في غزة (فيديو)

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السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة: مفيش عندنا مشكلة في أي سلعة (فيديو)

وأضاف خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم الجمعة: "حذرنا من استخدام الغذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وحرصنا على فتح معبر رفح في كل وقت ومستعدين لإدخال أي حجم من الغذاء للقطاع".

وأوضح أن مصر نفذت إسقاطا جويا للمساعدات على قطاع غزة مع الأشقاء في الإمارات والأردن وقطر وأمريكا وفرنسا، ولكن هذا غير كاف. 

وشدد على أن الحرب في غزة دخلت الشهر الخامس، مضيفًا: "كتير أوي على العنف والقتل اللي بيتم وإحنا بنحاول بكل جهد مخلص وأمين لوقف إطلاق النار لنحمي وننقذ أهلنا في غزة خاصة المدنيين الأبرياء".

السيسي: أكثر من 30 ألف شهيد في غزة

وذكر أن الحرب على غزة خلفت أكثر من 30 ألف شهيد ثلثاهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف مصاب.

وأوضح: "70% من القطاع زي مبانيه ومنشآته الحكومية العمود الفقري لغزة تم تدميرها خلال الحرب، والأرقام اللي محتاجها القطاع لإعادة الإعمار كبيرة ومخيفة جدًا".

تفقد الرئيس السيسي، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.

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