السيسي: نحاول وقف ما يحدث من عنف وقتل للأبرياء في غزة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحرب في غزة دخلت الشهر الخامس، مضيفًا: "كتير أوي على العنف والقتل اللي بيتم وإحنا بنحاول بكل جهد مخلص وأمين لوقف إطلاق النار لنحمي وننقذ أهلنا في غزة خاصة المدنيين الأبرياء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، أن الحرب على غزة خلفت أكثر من 30 ألف شهيد ثلثيهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف مصاب.

وأوضح: "70% من القطاع زي مبانيه ومنشآته الحكومية العمود الفقري لغزة تم تدميرها خلال الحرب، والأرقام اللي محتاجها القطاع لإعادة الإعمار كبيرة ومخيفة جدًا".

وطمأن طلاب أكاديمية الشركة على الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا: "الحمد لله الأمور ماشية ومفيش مشكلة في سلع أو أي حاجة، والمستلزمات المتأخرة في الموانئ بدأت تخرج".

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أكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والحرب في غزة، كان لها تأثير سلبي على مصر، مضيفًا: "أقدر أقول لكم باختصار شديد إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية، هدفها إعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه".

وأوضح: "عملنا اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهيكون في شكل من أشكال الدعم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة غلى إجراءات اقتصادية أخرى".

تفقد الرئيس السيسي، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.