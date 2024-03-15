عبدالناصر زيدان: "مهيب عبدالهادي ورامز جلال ضحكوا عليا وكسرولي ذراعي"

واصل الإعلامي عبدالناصر زيدان، هجومه على الفنان رامز جلال، بشأن تعرضه لكسر مضاعف في ذراعه، أثناء تواجده في برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يعرض حاليا على قناة "mbc مصر" خلال شهر رمضان الكريم.

إقرأ أيضًا..

ووجه زيدان رسالة تهديد لرامز جلال ومهيب عبدالهادي وأيضا المسؤولين في قناة "mbcمصر".

وكتب الإعلامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إلى السادة الأفاضل في mbc مصر وإلى رامز جلال ومهيب عبدالهادي لقد استنفذت مع حضراتكم كل طرق التقدير".

وتابع، "موضوعي إن لم ينتهي خلال 24 ساعه بشكل ودي ومحترم مع تحمل كافة علاجي داخل أو خارج مصر سأضطر لنشر فيديو مؤلم جداً من الصعب بعده أن نلتقي في نقطة اتفاق.

وأكمل، ياريت حد يبلغ الأستاذ محمد عبدالمتعال بأن مهيب عبدالهادي مش يكون صادق في أي كلام يقوله في هذا الملف وهو سبب الأزمه والـ 35 ألف درهم الذي أرسلهم لي في الفندق بدبي موجودين وتحت أمرك وفي ثانية يكونوا عندك وطلبات معروفه.

وأوضح الإعلامي عبدالناصر زيدان عبر صفحته، أن الأستاذ أشرف عبدالعزيز قال الموضوع يخلص في قعدة قهوة وقلت حاضر ولم يحصل أي شيء حتى الآن والتقدير مش فلوس والحقوق لا تضيع.

وأضاف، موضوع كسر كتفي حدث فيه تدليس كذب ولولا الرنين اللي عملته بعد عودتي لمصر ما كنت اكتشف الخداع الذي تعرضت له في دبي وأقسم بالله لو كنت أعرفه مقلب ما كنت صورت.

وأكد، أن ما كان يعرفه هو حوار رياضي والمقابل 150 ألف جنيه ووافقت ونجحت الموضوع لما بدأنا بس مش لدرجة كسر كتف وتجاهل وهروب من العلاج والتعويض.



وأنهى، أتمنى نلم الموضوع عشان مش حابب أخسر حد