الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تركي آل الشيخ يصالح عبدالناصر زيدان وأبو المعاطي زكي بعد نهائي كأس مصر

تركي آل شيخ وعبدالناصر
تركي آل شيخ وعبدالناصر زيدان

نجح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في مصالحة الإعلاميين عبدالناصر زيدان، وأبو المعاطي زكي، ذلك بعد أزمتهم الأخيرة والشهيرة طوال الشهور الماضية.

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وأقام آل الشيخ، حفلا ضخما على خلفية مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، وتتويجه باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

ونشر الإعلامي عبدالناصر زيدان، كواليس جلسة الصلح الذي جمعته مع المستشار تركي آل الشيخ وأبو المعاطي زكي.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي، في المملكة العربية السعودية، على ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

واجتمع مجلس إدارتي الأهلى والزمالك ونجوم الفريقين القدامى بحفل عشاء قبل مباراة القمة، على ونشر المستشار تركى آل الشي مقطع فيديو عبر يوتيوب، لحفل العشاء الذى ضم كل ضيوف المملكة على هامش نهائي كأس مصر، وشهد الحفل تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى بجانب مجموعة من نجوم القطبين القدامى، والإعلاميين والفنانين المصريين والسعوديين وأبرزهم عمرو دياب.

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