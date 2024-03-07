عبدالناصر زيدان يشكر تركي آل شيخ بعد استجابته لـ طلب أمل وأمنية

وجه الإعلامي عبدالناصر زيدان، الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد الاستجابة الفورية لـ طلب أمل وأمنية من ذوى الاحتياجات الخاصة، والسفر للسعودية.

وعرض زيدان، خلال برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، مقطعا للثنائي أمل وأمنية، وهم يطلبان التواجد في مباراة الزمالك والأهلي المرتقبة غدا الجمعة، على ستاد الأول بارك في نهائي كأس مصر، بعد تأخرهم في الاشتراك بمسابقة الإعلامي إبراهيم فايق.

ليرد تركي آل شيخ، بالاستجابة الفورية لهم وإنهاء اجراءات السفر للسعودية، لحضور مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

وقال زيدان خلال تصريحاته، إن هذه المواقف ليست غريبة على أهل السعودية، وعلى المستشار تركي أل الشيخ في الفترة الأخيرة التي تظهر معدنه الطيب وأنه يساعد الشباب دون انتظار مقابل، وأتى ذلك بأكثر من شكل، منهم طرحه مسابقات والفائز يحصل على مبلغ مالي ضخم، كما أنه ساعد بعض الشباب في تحقيق أحلامهم.