السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة: مفيش عندنا مشكلة في أي سلعة (فيديو)

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب أكاديمية الشرطة على الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدًا: "الحمد لله الأمور ماشية ومفيش عندنا مشكلة في سلع أو أي حاجة، والمستلزمات المتأخرة في الموانئ بدأت تخرج".

وأضاف، خلال تفقده أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والحرب في غزة، كان لها تأثير سلبي على مصر.

السيسي: نعمل على تصويب المسار الاقتصادي:

وتابع: "أقدر أقول لكم باختصار شديد إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية، هدفها إعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه".

وأوضح السيسي: "عملنا اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهيكون في شكل من أشكال الدعم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة غلى إجراءات اقتصادية أخرى".

وأكد سعادته بالمستوى الذي حققه الطلاب المستجدون في أكاديمية الشرطة، خلال فترة التدريبات المكثفة.

السيسي في أكاديمية الشرطة:

أشار إلى أن العامل البشري هو اللي ليه تأثير كبير جدًا ولو نجحنا فيه على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط.

تفقد الرئيس السيسي، أكاديمية الشرطة، فجر اليوم الجمعة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.