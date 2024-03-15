تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النصر في الدوري السعودي

يلتقي النصر مع أهلي جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء اليوم الجمعة من في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

يرغب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو نجم العالمي، في مداواة جراحه بعد الخروج الآسيوي، بعد الإقصاء على يد العين الإماراتي،

فيما يسعى أهلي جدة لمواصلة مطاردة النصر والهلال الذي يقع في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما يعتلي الهلال جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، خلفه النصر ثانيا برصيد 53 نقطة.

تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام النصر:



في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، فهد حمد، عبد الباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: عبد الله عطيف، علي الاسمري، رياض بودبوز، فهد الرشيدي، سميحان النابت.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.