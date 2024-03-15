الليلة.. النصر يحل ضيفًا على الأهلي في قمة جديدة بدوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن قمة لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويبحث الراقي عن مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع النصر ، فيما يعاني العالمي من نزيف النقاط إذ خسر5 نقاط في آخر جولتين ليتسع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 12 نقطة

ويدخل النصر قمة اليوم أمام منافسه الأهلي وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة جمعهم من خوض 23 مباراة ، حقق خلالهم 17 انتصارًا وتعادل في مواجهتين، فيما خسر 4 لقاءات، وسجل 65 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

وعلى الجانب يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة حصدها من 23 مواجهة حيث حقق 14 انتصارا ،و5 تعادلات فيما نال 4 هزائم، سجل لاعبوه 49 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

موعد قمة الأهلي والنصر



تنطلق مباراة الأهلي والنصر مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والنص عبر قناة SSC 1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن وأسندت مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقان علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة.

حكم مباراة الأهلي والنصر

قرر اتحاد الكرة السعودي، إسناد مهمة إدارة مباراة النصر ضد الاهلي إلى طاقم حكام أرجنتيني، بقيادة فاكوندو تيلو.