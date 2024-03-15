السيسي يكشف 3 أزمات عالمية أثرت على اقتصاد مصر (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والحرب في غزة، كان لها تأثير سلبي على مصر.

وأضاف، خلال تفقده أكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة: "أقدر أقول لكم باختصار شديد إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأسابيع الماضية، هدفها إعادة تصويب المسار الاقتصادي وتحسينه".

وتابع: "عملنا اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهيكون في شكل من أشكال الدعم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة غلى إجراءات اقتصادية أخرى".

السيسي في أكاديمية الشرطة:

أكد سعادته المستوى الذي حققه الطلاب المستجدون في أكاديمية الشرطة، خلال فترة التدريبات المكثفة.

وتابع: "العامل البشري، هو اللي ليه تأثير كبير جدًا ولو نجحنا فيه على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".

تفقد أكاديمية الشرطة، فجر اليوم الجمعة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية، وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.