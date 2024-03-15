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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يطمئن المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت الظروف الاقتصادية صعبة، وذلك بسبب ما حدث من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته خلال التواجد بأكاديمة الشرطة فجر اليوم، أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الأخيرة تكون من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أنه تم عمل اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك تحسن للوضع الاقتصادي، وعلى الجميع أن يشعر بالطمأنينة.

وتابع الرئيس أنه يتم الإفراج عن بعض مستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولا يوجد مشكلات بأي سلعة غذائية.

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