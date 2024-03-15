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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي: سعيد بما حققه طلاب أكاديمية الشرطة خلال فترة التدريبات المكثفة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعادته بالمستوى الذي حققه الطلاب المستجدين في أكاديمية الشرطة، خلال فترة التدريبات المكثفة. 

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السيسي يطمئن المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

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خلال تفقده كلية الشرطة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للطلاب

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم الجمعة: "العامل البشري، هو اللي ليه تأثير كبير جدًا ولو نجحنا فيه على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة 

تفقد السيسي أكاديمية الشرطة، فجر اليوم الجمعة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.

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