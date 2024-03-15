السيسي: سعيد بما حققه طلاب أكاديمية الشرطة خلال فترة التدريبات المكثفة (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعادته بالمستوى الذي حققه الطلاب المستجدين في أكاديمية الشرطة، خلال فترة التدريبات المكثفة.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم الجمعة: "العامل البشري، هو اللي ليه تأثير كبير جدًا ولو نجحنا فيه على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط".

السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة

تفقد السيسي أكاديمية الشرطة، فجر اليوم الجمعة، ليطمئن على أبنائه الطلاب المستجدين بالأكاديمية وأجرى معهم حوارًا تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية.