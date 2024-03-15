أحمد جعفر: جمهور الزمالك سيكون له دور كبير أمام فيوتشر

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة جوزيه جوميز عليه دور كبير في بطولة الكونفيدرالية.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "كنت أتمنى عدم مواجهة فيوتشر حتى يكون هناك فريقين مصريين في المباراة النهائية، واللقاء سيكون قوي للغاية ويجب أن نستغل عامل الجمهور".

وأضاف: "الزمالك أمامه فرصة للفوز على فيوتشر في المباراتين بسبب جمهور القلعة البيضاء".

واختتم تصريحاته: "كنت أتمنى انضمام دونجا ومصطفى شلبي وأحمد فتوح إلى قائمة منتخب مصر لأن مستواهم مع الزمالك في تطور مستمر خلال الفترة الأخيرة".