حسام حسن يدرس موقف لاعبي الأهلي من إستكمال معسكر المنتخب

يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موقف لاعبي الأهلي من استكمال المعسكر حتى يوم 26 مارس، في ظل ارتباط الفريق برحلة سفر شاقة إلى تنزانيا لخوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وحدد سيمبا التنزانى يوم 29 موعدًا مبدئيًا لمباراته أمام الأهلى في تنزانيا، أي بعد 72 ساعة فقط من مباراة المنتخب، علمًا بأن المباراة ستقام خارج الديار، ويضم منتخبنا 10 لاعبين من الأهلي.

ويضم المنتخب، أغلب لاعبي القوام الرئيسي للمنتخب، وهم: مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ورامى ربيعة وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد نبيل "كوكا".

وعلمت "الوفد" أن مسؤولو الأهلي تواصلوا مع إبراهيم حسن مدير المنتخب وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، من أجل إيجاد حل لأزمة تضارب مواعيد المباريات والتوصل لاتفاق بشأن مشاركة لاعبي الأهلى الدوليين فى المباراة الودية الأولى أمام نيوزيلندا، على أن يتم إعفاؤهم أو إعفاء البعض منهم فى المباراة الثانية سواء كانت مع تونس أو كرواتيا.