حسام حسن يضع قواعد صارمة داخل معسكر منتخب مصر

يكثف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من التدريبات الفنية خلال معسكر الفراعنة المقام حاليًا بالقاهرة والذي يمتد حتى 26 مارس الجاري ويخوض خلاله منتخبنا دورة ودية بمشاركة نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.



وأنقذت الشركة الراعية، اتحاد الكرة والمنتخب من مأزق كبير، بعدما تدخلت لاستضافة الدورة الودية التي كان مقررًا إقامتها في الإمارات قبل أن تعتذر عن الاستضافة، ليتواصل المسؤولون مع الاتحادات الثلاثة الأخرى من أجل نقل البطولة إلى القاهرة.

وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه منتخب الفراعنة نظيره النيوزيلندي يوم 22 من نفس الشهر، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.

وتمثل هذه البطولة الظهور الأول لحسام حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة، حيث حرص على تجميع اللاعبين قبل أسبوع كامل من موعد الأجندة الدولية من أجل تلقين الفريق طريقة اللعب التي يرغب في فرضها خلال المرحلة المقبلة والتي تبدأ باختبار صعب عندما يواجه منتخبنا بوركينا فاسو في مستهل مشواره نحو كأس العالم 2026.

وتسيطر حالة من الهدوء على معسكر الفراعنة، حيث يخوض الفريق تدريبًا وحيدًا في اليوم ويكون بعد تناول وجبة الإفطار بفترة كافية، بينما قرر حسام عدم إرهاق اللاعبين بأي محاضرات فنية خلال فترة النهار، في نفس السياق حدد قواعد صارمة بمنع مغادرة أي لاعب المعسكر بدون إذن من الجهاز الفني.

وخلال اجتماعه الأول باللاعبين، رحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين وأكد فيه حديثه على أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق.

وشدد العميد على أن باب المنتخب مفتوح للجميع وكل من يبذل قصارى جهده لنيل هذا الشرف، مؤكدًا على ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة.

وطلب إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر من اللاعبين ضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلدهم، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ 2010، وأن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل الذي يستحق قميص المنتخب.

في سياق متصل، يترقب الجهاز الفني للفراعنة اكتمال الصفوف بوصول المحترفين الستة الذين اختارهم في المعسكر وهم: أحمد حجازي، حمدي فتحي، محمد شريف، عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه"، حيث ينتظر وصولهم تباعًا خلال يومي 17 و18 مارس الجاري وفقًا لمواعيد الطيران.



