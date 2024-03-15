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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالجليل ينصح حسام حسن بضم ثلاثي الزمالك

حسام حسن وتوأمه إبراهيم
حسام حسن وتوأمه إبراهيم مدير الكرة

قال محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى عدم وقوع صدام بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع القلعة الحمراء، حيث يملك الطرفين العذر في التمسك باللاعبين حاليًا.

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أضاف عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية أنه يجب الوصول لتوافق بين الطرفين، وهذا الأمر لا يعيب حسام حسن مطلقًا، كما أن هناك بعض اللاعبين المستبعدين من الوارد ضمهم قبل انطلاق البطولة مثل أحمد فتوح وعمر جابر.

وواصل: أتمنى ألا يُعاند حسام حسن نفسه مع لاعبين مميزين ويقوم باستبعادهم ومن الممكن الاستعانة بخدمات دونجا في منتخب مصر، وايضا مصطفى زيكو لاعب نادي زد.

وأشار إلى أنه يجب ضم أحمد فتوح، ومن الممكن التخلي عن خمسة لاعبين للأهلي وبقاء خمسة آخرين كحل وسط لانهاء الازمة.

وأضاف أن مصر دائما تستضيف البطولات الكبرى، والأهم هو المردود الفني لحسام حسن مع منتخب مصر في المرحلة المقبلة، وان يستقر على العناصر الأفضل.

ويشارك منتخب مصر في كأس  العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، في الفترة ما بين 18 مارس الحالي حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

ويشارك في كأس العاصمة الإدارية منتخبات كرواتيا وتونس و نيوزيلندا بالإضافة للفراعنة.

 

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