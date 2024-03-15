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الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف الشهر العقاري.. الموعد الأخير للتقديم    

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية.. كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقدم في تعيينات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.

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الأهلي يترقب حل أزمة لاعبيه الدوليين قبل مواجهة سيمبا

وذلك لتعيين 50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية: "مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حسابات"، و250 في وظيفة باحث ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث «ج».

شروط التقديم لوظائف الشهرالعقاري:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد جدا على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاما.

أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة.

 أن يكون المقتدم لوظيفة باحث قانون ثالث حاصل على ليسنس حقوق أو ما يعادله.

ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

طريقة التقديم على الوظائف

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 1 مارس وحتى 16 مارس 2024 على الرابط

من هنا 

 

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