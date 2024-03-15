الأهلي يترقب حل أزمة لاعبيه الدوليين قبل مواجهة سيمبا

يترقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حل أزمة اللاعبين الدوليين بعد أن حدد نادي سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري موعداً لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا.

وتواصلت إدارة الأهلي مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل المطالبة بمراعاة موعد لقاء الذهاب ضد سيمبا وخاصة أن الفريق لديه مهمة خاصة يمثل خلالها الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى كولر اتصالاً هاتفياً مع حسام حسن من أجل التوصل لحل لأزمة اللاعبين الدوليين خاصة أن المنتخب الأول يضم 10 لاعبين هم الحارس مصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد نبيل "كوكا".

ويترقب مسؤولو الأهلي التوصل لاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب خاصة في ظل وجود أطروحات بتقديم موعد اللقاء النهائي ليقام يوم 25 مارس الجاري لإتاحة الفرصة للاعبي الفريق الأحمر للتواجد قبل السفر بيومين مع الفريق.