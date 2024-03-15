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الجمعة 15 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يترقب حل أزمة لاعبيه الدوليين قبل مواجهة سيمبا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

يترقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حل أزمة اللاعبين الدوليين بعد أن حدد نادي سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري موعداً لمباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تنزانيا.

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نجم الأهلي السابق: سيمبا فريق قوي ومميز على ملعبه

وتواصلت إدارة الأهلي مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل المطالبة بمراعاة موعد لقاء الذهاب ضد سيمبا وخاصة أن الفريق لديه مهمة خاصة يمثل خلالها الكرة المصرية في دوري أبطال أفريقيا.

وأجرى كولر اتصالاً هاتفياً مع حسام حسن من أجل التوصل لحل لأزمة اللاعبين الدوليين خاصة أن المنتخب الأول يضم 10 لاعبين هم الحارس مصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد نبيل "كوكا".

ويترقب مسؤولو الأهلي التوصل لاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب خاصة في ظل وجود أطروحات بتقديم موعد اللقاء النهائي ليقام يوم 25 مارس الجاري لإتاحة الفرصة للاعبي الفريق الأحمر للتواجد قبل السفر بيومين مع الفريق.

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