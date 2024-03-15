نجم الأهلي السابق: سيمبا فريق قوي ومميز على ملعبه

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق أن فريق سيمبا التنزاني يقدم مستوى قوي على ملعبه، ذلك قبل مباراة الأحمر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون لقاء الذهاب 29 من شهر مارس الجاري ، على أن تأتي مواجهة الإياب في القاهرة أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.

ويخوض منتخب مصر معسكرا في توقف شهر مارس، حيث يستعد للمشاركة في دورة الإمارات لكنها تنتهي 26 مارس أي قبل مباراة الأهلي بثلاث ايام ما يضع الأحمر في ورطة في ظل انضمام عشر لاعبين من صفوفه للمنتخب.

وأضاف معوض في تصريحات تلفزيونية أنه سيمبا سبق وفاز على الأهلي، ولم يستطع الفريق أيضا الفوز عليهم في الدوري الافريقي وموضوع افتقاد 10 لاعبين في فترة التوقف ومن ثم خوض لقاء صعب امام سيمبا سيكون صعب.

وواصل أنه ويجب وضع حلول سريعة لهذه الأزمة وأنه من الضروري أن تكون العلاقة جيدة بين حسام حسن وكل الأندية بما فيهم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

مشيدًا بمواصلة محمد صلاح التألق في الملاعب الأوروبية، بعدما تألق مع ليفربول امام سبارتا براج في الدوري الأوروبي.