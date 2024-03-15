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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب نيوزيلندا: كنت أتمنى تواجد صلاح.. هو لاعب كبير ويصنع الفارق

صلاح
صلاح

أعرب دارين بازيلي مدرب منتخب نيوزيلندا عن آسفه لغياب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وقائد منتخب مصر عن المشاركة مع الفراعنة في كأس العاصمة الإدارية.

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وأكد بازيلي أن غياب صلاح يعتبر خسارة كبيرة مشيرا إلى ان الفراعنة لديهم لاعبين جيدين.

أضاف في تصريحات تلفزيونية أن صلاح لاعب كبير في العالم وعليه كانت مشاركته في الكأس أمر مثير واختبار لنا ضد لاعبه بجودته، كما أنني مشجع لليفربول.

وأضاف أن صلاح لاعب يصنع الفارق دائما، وعاجب أندية الدوري الإنجليزي من قبل ، لذا يعتبر غيابه خسارة للمنتخب المصري، لكن الفراعنة لديهم لاعبين جيدين، وقدموا مستويات جيدة.

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه العديد من اللاعبين المحليين، وهذا يدل على تلاحم كبير في فريقهم لكن غياب صلاح يعد ضربة.

ويشارك منتخب نيوزيلندا ومصر وتونس وكرواتيا في كأس العاصمة الإدارية، وتبدأ يوم 18 مارس على أن تنتهي يوم 26 من الشهر نفسه.

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