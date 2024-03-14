محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول في شباك سبارتا براغ بالدوري الأوروبي

سجل النجم المصري محمد صلاح ثالث أهداف ليفربول في شباك سبارتا براغ التشيكي في المواجهة المقامة على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، ليصبح بذلك أول لاعب فى تاريخ الريدز يحرز 20 هدفا بمختلف المسابقات للموسم السابع على التوالى.

وكان ليفربول تقدم بهدفين لداروين نونيز وكلارك في الدقيقتين 7، و8، وصنع صلاح الهدف الثاني.

وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي ، جو جوميز ، كوانساه ، أندرو روبرتسون

الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول خارج أرضه بخماسية مقابل هدف وحيد على ملعب ستاديون ليتنا، سجلها أليكسيس ماك اليستير من ضربة جزاء وداروين نونيز "هدفين" ولويس دياز و دومينيك سوبوسلاي.