الدولار يحافظ على انخفاضه في عطلة نهاية الأسبوع

حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 15مارس 2024/ 5رمضان 1445هـ، على مستوى انخفاضه منذ يوم أمس أمام العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بالبنوك والمصارف العاملة في مصر.

ونرصد سعر الدولار في البنوك وفقا آخر تحديث على مواقع البنوك الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.767 جنيه للشراء، و47.902 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.800 جنيه للشراء، و 47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.790 جنيه للشراء، و47.890 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.750 جنيه للشراء، و47.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.800 جنيه للشراء، و47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.700 جنيه للشراء، و47.800 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 47.700 جنيه للشراء، و47.800 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.750 جنيه للشراء، و47.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.520 جنيه للشراء، و48.620 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.700 جنيه للشراء، و47.800 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 47.800 جنيه للشراء، و 47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 47.800 جنيه للشراء، و 47.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 47.750 جنيه للشراء، و47.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 47.750 جنيه للشراء، و47.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 48.300 جنيه للشراء، و48.400 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.700 جنيه للشراء، و47.800 جنيه للبيع.