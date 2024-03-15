خالد جاد الله: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي هذا الفريق بدلا من سيمبا

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان يتمنى أن يواجه الأحمر فريق الترجي التونسي، بدلًا من مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد جاد الله في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أتمنى ألا يواجه الأهلي فريق سيمبا، هو فريق قوي للغاية".

وأضاف: "كنت أتمنى مواجهة الترجي التونسي.. الترجي لم يعد بنفس قوته في الماضي، والأهلي فاز عليه ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي".

وتابع: "مواجهة سيمبا لن تكون سهلة، والمدرجات في ملعبهم ستكون ممتلئة في مباراة الأهلي، وهذه المباراة ستحتاج أن يكون اللاعبين في حالة تركيز كبيرة".

وأكمل: "مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي هي واحدة من أسوأ مباريات الأحمر، وهي مباراة يتحملها مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بنسبة 100%".

وواصل: "مارسيل كولر اختار تشكيل غير جيد في مباراة البنك الأهلي، ووضع لاعبين في غير أماكنهم، ولاعبو الأهلي أيضًا لم يكونوا في حالتهم".

وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "الفريق الذي لا يدافع جيدًا مهما كان اسمه سيستقبل الأهداف.. مصطفى شوبير، حارس الأهلي يتحمل بعض الأهداف في هذه المباراة، وأهداف أخرى لا يتحملها".