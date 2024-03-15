نجم المنتخب السابق: عبدالله السعيد سيتألق مع الزمالك بشرط

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن عبدالله السعيد لاعب الزمالك لو لعب في مركزه الاصلي سيقدم مستوى مميز.

وتابع تصريحاته أن لكن الأزمة ان الزمالك تعاقد مع 4 لاعبين في مركز واحد، ولا يوجد لاعب منهم يستطيع اللعب على الجناح.

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وكان الزمالك تعاقد مع 10 لاعبين في يناير الماضي، وهم ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بجانب ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر ومهاب ياسر جناح الداخلية.

وضم الزمالك أيضاً محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومحمد عاطف جناح طنطا والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد وزياد كمال لاعب وسط إنبي وأحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي.