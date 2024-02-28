معوض: نيدفيد لاعب جيد.. والأهلي يحتاج أفشة في المباريات

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن كريم نيدفيد لاعب الأهلي من العناصر الجيدة ولديه شخصية في الملعب، وهو يدافع ويهاجم بشكل جيد، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، ويمتلك امكانيات هائلة.

وتابع: لم يكن محظوظا في بداية الموسم بسبب الاصابات، وعندما يحصل على رتم المباريات سيؤدي بشكل قوي للغاية مع إمام عاشور، وخلفهم مروان عطية".

وواصل:"90% من المباريات تحتاج لتواجد افشة في الملعب بصفة مستمرة لأنه يمرر الكرة بشكل جيد للمهاجمين خصوصا في الدوري أو المباريات الإفريقية على استاد القاهرة".

وأشار: "هناك منافسة قوية ستظهر في مركز الجناح داخل الاهلي بعد تألق رضا سليم وكريم فؤاد، بالاضافة لـ حسين الشحات وتاو.. وكريم فؤاد من العناصر الجيدة وعندما يشارك في أي مركز يظهر بمستوى قوي، وهو من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بشكل جيد من جانب مارسيل كولر".

وواصل: "الأفضل لأكرم توفيق اللعب في خط الوسط، لأن لديه امكانيات جيدة في قطع الكرات ومنع الهجمات للخصم، خصوصا أن اللعب في الجبهة اليمني يتطلب عمل هجومي وارسال كرات عرضية باستمرار".

وأختتم: "عودة شكري وقندوسي مكسب للأهلي، واتمنى ان يظهروا مع الفريق بنفس المستوى الذي قدموه مع سيراميكا كليوباترا، ومن الطبيعي أن يستخدم الأهلي حقه في العقد باستعادة اللاعبين".