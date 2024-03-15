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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رغم الحصار.. آلاف الفلسطينيين يؤدون فجر الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

الصلاة في باحات المسجد
الصلاة في باحات المسجد الأقصى

استطاع الآلاف من الفلسطينيين أداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في باحات المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال الغاشم بمحيط المسجد.

وبرغم العراقيل والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، والانتشار المكثف لقوات الاحتلال والشرطة في محيط المسجد وشوارع القدس المحتلة، أدى الفلسطينيون صلاة الفجر اليوم الموافق 15 مارس 2024/ 5 رمضان 1445هـ.

فيما وصل الآلاف من المواطنين للمسجد منذ ساعات ليلة أمس وساعات الفجر الأولى، من مختلف المناطق بعد تجاوز الحواجز المنتشرة في ساعات الصباح.

الجريدة الورقية