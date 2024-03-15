رغم الحصار.. آلاف الفلسطينيين يؤدون فجر الجمعة الأولى من رمضان بالمسجد الأقصى

استطاع الآلاف من الفلسطينيين أداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل في باحات المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال الغاشم بمحيط المسجد.

وبرغم العراقيل والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، والانتشار المكثف لقوات الاحتلال والشرطة في محيط المسجد وشوارع القدس المحتلة، أدى الفلسطينيون صلاة الفجر اليوم الموافق 15 مارس 2024/ 5 رمضان 1445هـ.

فيما وصل الآلاف من المواطنين للمسجد منذ ساعات ليلة أمس وساعات الفجر الأولى، من مختلف المناطق بعد تجاوز الحواجز المنتشرة في ساعات الصباح.