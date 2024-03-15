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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة

النصر ضد أهلي جدة
النصر ضد أهلي جدة

يستعد النصر لمواجهة أهلي جدة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية،  ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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يسعى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو نجم العالمي، لمداواة جراحه بعد الخروج الآسيوي، بعد الإقصاء على يد العين الإماراتي،

بينما يحاول أهلي جدة مواصلة ملاحقة النصر والهلال الذي يقع في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين  برصيد 47 نقطة، و سجل 14 انتصارا وحقق 5 تعادلات فيما نال 4 هزائم، سجل لاعبوه 49 هدفًا واستقبلت شباكه 24 هدفًا. فيما يعتلي الهلال جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، خلفه النصر ثانيا برصيد 53 نقطة.

لعب النصر 23 مباراة هذا الموسم في الدوري السعودي حقق خلالهم 17 انتصارًا وتعادل في مواجهتين، فيما خسر 4 لقاءات، وسجل 65 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا. 

تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيميريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: بوزوفيتش، علي الحسن، سامي النجعي

خط الهجوم: محمد مروان، تاليكسا، كريستيانو رونالدو.

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