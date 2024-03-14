التقرير الطبي يحسم موقف ثنائي النصر المصاب من لقاء الأهلي

ينتظر لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي استلام التقرير الطبي الخاص بالثنائي المصاب « عبد الإله العمري و محمد آل فتيل » قبل التدريب الأخير للعالمي استعدادا للقاء الأهلي.

ويدخل فريق النصر مباراة الأهلي متأثرًا بجراح الهزيمة على يد العين الإماراتي والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يبحث العالمي عن العودة لطريق الانتصارات بفوز معنوي.

كما ابتعد النصر بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد اتساع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 9 نقاط، بينما سيحاول الفريق الحفاظ على موقع الوصافة لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة والقناة الناقلة والمعلق

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة كما ستنقل عبر شاشة SSC1 SD.