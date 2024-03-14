موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الدوري السعودية والقناة الناقلة والمعلق

يستعد النصر لمواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق النصر مباراة الأهلي متأثرًا بجراح الهزيمة على يد العين الإماراتي والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يبحث العالمي عن العودة لطريق الانتصارات بفوز معنوي.

كما ابتعد النصر بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد اتساع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 9 نقاط، بينما سيحاول الفريق الحفاظ على موقع الوصافة لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة.

على الجانب الأخر يخوض فريق الأهلي المباراة بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث يريد الأخضر استغلال حالة التخبط التي يعيشها الفريق الأصفر، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على تواجده في المركز الثالث.

موعد مباراة النصر والأهلي والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 H بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة كما ستنقل عبر شاشة SSC1 SD.