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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التابعي: ناصر ماهر أفضل صفقة.. والسعيد لم يقنعني

ناصر ماهر
ناصر ماهر

أشاد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، بناصر ماهر لاعب الأبيض الجديد لافتا إلى أنه أفضل صفقة حتى الأن.

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أضاف التابعي: "لا أعتقد أن الصفقات الجديدة التي أبرمت في يناير لنادي الزمالك ستحقق الافادة للأبيض.

وتابع: أحسن اللاعبين حتى الآن ناصر ماهر، ولم يقنعني عبدالله السعيد أو أحمد حمدي حتى الآن، وتقييم أي لاعب بأنه صفقة يكون في المواجهات القوية.

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وكان الزمالك تعاقد مع 10 لاعبين في يناير الماضي، وهم ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بجانب ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر ومهاب ياسر جناح الداخلية.

وضم الزمالك أيضاً محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومحمد عاطف جناح طنطا والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد وزياد كمال لاعب وسط إنبي وأحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي.

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