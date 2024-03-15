مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يدخل بيت سر السلطان ويقابل أحمد عيد من جديد

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين وصول حسن الصباح – كريم عبد العزيز – إلى مدينة عكا، وفيها قابل زيد بن سيحون – أحمد عيد وأخبره بأنه سيقابل نظام الملك – فتحي عبد الوهاب – ليرد عليه أحمد عيد بقوله : "أصبح لنا 200 تابع سيكونون حول أصفهان، وكلهم معك فى دعوتك".

كما طلب نظام الملك فتحى عبد الوهاب من السلطان ملك شاه انضمام كريم عبد العزيز – حسن الصباح – و أحمد عيد – زيد بن سيحون – إلى بلاط المملكة، وهو ما حصل بالفعل، وأثناء اللقاء طلب حسن الصباح من عمر الخيام تولي ولاية بأكملها تحت رعايته إلا أنه رفض فطلب بالتالى منه أن يكون فى بلاط المملكة عالماً يخدمها فى العلوم لتستفيد منه الدولة.

بينما شهدت الحلقة وصول حسن الصباح –كريم عبد العزيز – إلى مكانة جديدة عند نظام الملك – فتحي عبد الوهاب، بعدما أسند له الأخير مهمة جديدة ممثلة فى دخول بيت سر السلطنة الذى يحتوى على أهم المعلومات عن كل شىء يتخيله فى العالم ما بين بيزنطة إلى السلاجقة والشرق الأقصي وغيرها من عوالم مثل الفاطميين أيضاً وطلب من حسن الصباح تلخيص كل ما هو موجود أمامه.

كما استمرت الحلقة فى إثارتها المعتادة وذلك بعدما انتهت إلى خروج حسن الصباح من بيت سر السلطنة وتحول شخصيته بصورة كبيرة عقب اصطدامه برفض ابنه الأكبر لواجبات أسندها له ليحبسه فى غرفة مظلمة حتى الصباح.

كريم عبد العزيز وأحمد عيد

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.