الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ميدو عن أزمته مع مرتضى منصور: “قالي أنت جايبلي بلطجية قلتله امال اجيبلك ملبس” (فيديو)

ميدو ومرتضى منصور
ميدو ومرتضى منصور

علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على شتائم اللاعبين أثناء التدريبات، قائلاً جميع اللاعبين الذين قمت بتدريبهم يحبونني حتى عندما أتوتر وأسب، فأنا لست كسولاً، وأعمل بجد وأستيقظ مبكرًا وأحمد الله أنني حققت كل أحلامي، وهدفي الحصول على 30 أو 40 لاعبا من مصر للعب في الدوريات العالمية.

وفي مقابلة مع أميرة بدر في برنامج "أسرار" على قناة النهار، قال الكابتن ميدو: "مشكلة مرتضى منصور وعمرو أديب لم تكن من جانبي، ولكن في ذلك الوقت كان هو ومرتضى في خصومة قضائية مع بعضهما البعض، وحلقة عمرو أديب كان فيها أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ العالم العربي وقمنا بتسوية كل شيء، كان هناك 40 محاميًا يجلسون مع مرتضى ولم نكن نريد أن نخطئ".

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وأضاف الكابتن ميدو "تصالحت مع مرتضى، لم أعتذر له وأولاده أصدقائي، لم أكن سأتصالح معه وأعرف كيف أحصل على حقي، وما حدث أن شيكابالا ارتكب خطأ كبير جدا، وكان سيخرج من الزمالك، فذهبت أنا وشيكابالا إلى مكتب مرتضى منصور، رد عليا (أنت جايبلي بلطجية) قلتله أمال أجيبلك ملبس ما أنت بتجيب برضه بلطجية وطالبته بإنهاء مشكلة شيكابالا بسرعة".

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