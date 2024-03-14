ميدو: الأهلي في موقف صعب قبل مواجهة سيمبا التنزاني بسبب اختيارات حسام حسن

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب كان عليه تقليل عدد اللاعبين من الأهلي في المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه من حق النادي الأحمر طلب لاعبيه قبل مواجهة سيمبا التنزاني، وكان يجب التفكير مبكرا في هذا الأمر منعًا لوجود الأزمة.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "يجب استدعاء 7 لاعبين من الأندية الآخرى من الزمالك وبيراميدز وباقي الأندية، خصوصا أن الأهلي في موقف صعب ويحتاج للاعبيه".

وأضاف: "من الأفضل ضم لاعبين آخرين وترك لاعبي الأهلي، فهناك عناصر في الزمالك مثل دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي، وأيضا لاعبي المنتخب الأوليمبي مثل ابراهيم عادل، ولا يجب وصول الأمور لمرحلة (العند)، الأفضل يخوض لاعبي الأهلي المباراة الأولى، مع ترك اللاعبين بعد ذلك للحاق ببعثة الفريق الأحمر".

وواصل: "يجب الآن على حسام حسن استدعاء لاعبين آخرين من الأندية الآخرى، خصوصا أن البطولة في القاهرة والموضوع سهل في ضم أي لاعب محلي، يجب معالجة المشكلة سريعًا".

وأكمل: "قوائم المنتخبات دائما يكون فيها لاعبين احتياطيين للمعسكر، وهناك لاعبين تتدرب مع أنديتهم ويكونوا جاهزين في أي وقت للانضمام للمنتخب، وكل القوائم يكون فيها قائمة أساسية مع وجود 4 لاعبين على الأقل في القائمة الاحتياطية".